Во вторник в Киеве потеплеет до +25 градусов

Осадков в столице не прогнозируют.

Во вторник, 26 июня, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +23…+25 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами грозы, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5…+12 градусов, днем +17…+23 градуса.

В Карпатах ночью без осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +4…+9 градусов, днем +10…+15 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +22…+28 градусов. В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, днем +22…+28 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, днем +24…+31 градус.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, в Одесской и Херсонской областях до +18 градусов, днем +27…+32 градуса, в Одесской области +24…+29 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +27…+32 градуса.