Во вторник в Киеве потеплеет до +25 градусов
Осадков в столице не прогнозируют.
Во вторник, 26 июня, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +23…+25 градусов.
Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.
На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами грозы, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5…+12 градусов, днем +17…+23 градуса.
В Карпатах ночью без осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +4…+9 градусов, днем +10…+15 градусов.
На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +22…+28 градусов. В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, днем +22…+28 градусов.
На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, днем +24…+31 градус.
На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, в Одесской и Херсонской областях до +18 градусов, днем +27…+32 градуса, в Одесской области +24…+29 градусов.
В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +27…+32 градуса.
25 июня на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +20…+25 градусов, в Днепре возле Киева +22 градуса.
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24.06.2018 12:56