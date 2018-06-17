Грозы, град и сильный ветер: Украину снова накроет непогода

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Грозовой циклон, который на этой неделе пришел в Украину, вернется еще и на следующей.

Об этом сообщает Обозреватель.

Так, 18 июня, в понедельник, грозы переместятся в западную часть Украины. Во всех остальных областях страны сухо, переменная облачность.

Средняя температура составит от +23 до +27, сообщает Укргидрометцентр.

19 июня, во вторник, дожди с грозами опять вернутся – лить и греметь будет не только на западе страны, но и в некоторых северных областях (Киевской, Черниговской). Столбик термометра днем будет колебаться от 24-27 градусов (запад) до 29-32 градусов (восток и юг). 20 июня, в среду, в Украине наконец-то без осадков – по всей территории сухо и солнечно. Температура воздуха останется такой же, как и накануне.


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