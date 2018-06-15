Завтра в Киеве обещают грозу, до +27 градусов

Температура ночью +15…+17 градусов.

Завтра в Киеве обещают грозу, до +27 градусов
Фото: electraua.info

16 июня в Киеве ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +15…+17 градусов, днем +25…+27 градусов.

Об этом сообщает Гидрометцентр.

На западе Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, в Ривненской, Волынской и Львовской областях без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +22…+28 градусов.

В Карпатах местами кратковременный дождь, температура ночью +8…+13 градусов, днем +17…+22 градуса.

В Моршине без осадков, температура ночью +11…+13 градусов, днем +22…+24 градуса.

В Трускавце без осадков, температура ночью +11…+13 градусов, днем +22…+24 градуса.

В Сваляве местами кратковременный дождь, температура ночью +14…+16 градусов, днем +25…+27 градусов.

На севере Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, местами гроза, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +23…+28 градусов.

В центре Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, в Днепропетровской области без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+19 градусов, днем +25…+30 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+22 градуса, днем +26…+33 градуса.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+23 градуса, днем +27…+34 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+23 градуса, днем +29…+34 градуса.

В Ялте без осадков. Температура ночью +20…+22 градуса, днем +31…+33 градуса.

15 июня на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +21…+26 градусов, в Днепре возле Киева +22 градуса.


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