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Завтра в Киеве обещают грозу, до +27 градусов Температура ночью +15…+17 градусов. Фото: electraua.info 16 июня в Киеве ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +15…+17 градусов, днем +25…+27 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр. На западе Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, в Ривненской, Волынской и Львовской областях без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +22…+28 градусов. В Карпатах местами кратковременный дождь, температура ночью +8…+13 градусов, днем +17…+22 градуса. В Моршине без осадков, температура ночью +11…+13 градусов, днем +22…+24 градуса. В Трускавце без осадков, температура ночью +11…+13 градусов, днем +22…+24 градуса. В Сваляве местами кратковременный дождь, температура ночью +14…+16 градусов, днем +25…+27 градусов. На севере Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, местами гроза, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +23…+28 градусов. В центре Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, в Днепропетровской области без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+19 градусов, днем +25…+30 градусов. На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+22 градуса, днем +26…+33 градуса. На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+23 градуса, днем +27…+34 градуса. В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+23 градуса, днем +29…+34 градуса. В Ялте без осадков. Температура ночью +20…+22 градуса, днем +31…+33 градуса. 15 июня на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +21…+26 градусов, в Днепре возле Киева +22 градуса.

LB.ua

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