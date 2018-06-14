В пятницу в Киеве до +26 и кратковременные дожди

Температура воздуха ночью +16…+18 градусов.

В пятницу в Киеве до +26 и кратковременные дожди
Фото: edinstvennaya.ua

В пятницу, 15 июня, в Киеве переменная облачность, кратковременные дожди, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +24…+26 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, кратковременный дождь, в Ривненской, Волынской и Львовской областях ночью местами сильный, местами грозы, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +20…+27 градусов.В Карпатах кратковременный дождь, температура ночью +11…+16 градусов, днем +14…+19 градусов.

На севере Украины переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +22…+27 градусов. В центре Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+19 градусов, днем +23…+29 градусов, в Днепропетровской области +29…+34 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+20 градусов, днем +27…+34 градуса.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +28…+34 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +29…+34 градуса.

14 июня на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +22…+25 градусов, в Днепре возле Киева +22 градуса.


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