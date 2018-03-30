В Украину идет потепление: прогноз погоды на выходные

погода-весна

Затянувшаяся зима на этих выходных, наконец, уступит место долгожданной весенней погоде. Уже с пятницы воздух начнет прогреваться.

Новость передает Час Пик со ссылкой на Укргидрометцентр.

Сегодня, 30 марта, в западных и северных областях ожидаются дожди со снегом, на остальной территории Украины - без осадков.

На западе и в центре температура воздуха от +7 до +10 градусов, местами до +13. В северных областях 3-5 градусов тепла, на востоке - от +6 до +9, в южных регионах страны - 10-12 градусов тепла.

погода

В субботу, 31 марта, температура воздуха существенно повысится. На западе ожидается +13...+15, в южных областях - до 17 градусов тепла. Север и восток Украины прогреется до +10...+12 градусов, в центре - 13-15 градусов выше нуля. В западных и северных областях возможен небольшой дождь.

погода

В воскресенье, 1 апреля, в центральных регионах Украины возможны грозы. На западе будут идти дожди, на левобережной части страны - без осадков. Температура воздуха на западе ожидается +10...+12, на севере - от 12 до 17 тепла, в восточных областях +14...+16, центр и юг прогреются до +15...+17, в Крыму - до +19 градусов.

погода


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