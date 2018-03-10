Завтра в Киеве до +5 градусов
Температура воздуха ночью 0...-2 градуса.
В воскресенье, 11 марта, в Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром туман, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью 0...-2 градуса, днем +3...+5 градусов.
Об этом сообщает Гидрометеорологический центр.
На западе Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром туман, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью -1...+5 градусов, днем +7...+13 градусов.
В Карпатах без существенных осадков, температура воздуха ночью -1...+4 градуса, днем 0...+5 градусов.
В Моршине без существенных осадков, температура воздуха ночью +3...+5, днем +12...+14.
В Трускавце без существенных осадков, температура воздуха ночью +3...+5 градусов, днем +11...+13 градусов.
В Сваляве без существенных осадков, температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +9...+11 градусов.
На севере Украины облачно с прояснениями, в Черниговской и Сумской областях местами небольшой мокрый снег с дождем, на остальной территории без существенных осадков, ночью и утром туман, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью 0...-5 градусов, днем +2...+7 градусов, в Черниговской и Сумской областях -2...+3 градуса.
В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром туман, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью 0...-5 градусов, днем +2...+9 градусов.
На востоке Украины облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег с дождем, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью 0...-5 градусов, днем -2...+3 градуса, в Донецкой области до +6 градусов.
На юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +3...-3 градуса, днем +2...+9 градусов, в Одесской области ночью 0...+5 градусов, днем +7...+12 градусов.
В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +1...+6 градусов, днем +8...+13 градусов.
В Ялте без осадков, температура ночью +3...+5 градусов, днем +10...+12 градусов.
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10.03.2018 09:13