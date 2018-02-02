Завтра в Киеве до +5 градусов

Вечером ожидается небольшой дождь.

Фото: karachidigest.com

3 февраля в Киеве будет облачно, без осадков только вечером небольшой дождь, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 градус, днем +3...+5 градусов.

Об этом сообщает Гидрометцентр.

На западе Украины облачно, дождь и мокрый снег, в Закарпатье и Прикарпатье сильные осадки, в горах очень сильный мокрый снег, метели, порывы ветра 15-20 м/с, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+5 градусов, днем 0...+7 градусов.

В Карпатах очень сильный дождь с мокрым снегом, температура ночью и днем -2...+3 градуса.

В Моршине сильный дождь с мокрым снегом, температура ночью -1...+1 градус, днем 0...+2 градуса.

В Трускавце сильный дождь с мокрым снегом, температура ночью -1...+1 градус, днем +1...+3 градуса.

В Сваляве очень сильный дождь с мокрым снегом, температура ночью 0...+2 градуса, днем +4...+6 градусов.

На севере Украины облачно, ночью без осадков, днем небольшой дождь, кое-где с мокрым снегом, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3 градуса, днем 0...+6 градусов.

В центре Украины облачно, без осадков, только в Винницкой области днем небольшой дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+5 градусов, днем +2...+9 градусов.

На востоке Украины облачно, без существенных осадков, ночью местами туман, ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3 градуса, днем +1...+7 градусов.

На юге Украины облачно, без осадков, ночью местами туман, ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...+6 градусов, днем +8...+13 градусов.

В Крыму облачно, без осадков, ночью местами туман, ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 градусов, днем +8...+13 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +3...+5 градусов, днем +10...+12 градусов.