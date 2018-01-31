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Завтра в Киеве потеплеет до +6 градусов Температура воздуха ночью -3...-5 градусов. Фото: 24 канал 1 февраля в Киеве ожидается переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5 градусов, днем +4...+6 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр. На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем на крайнем западе местами небольшой дождь, ветер южный, 7-12 м/с, днем отдельные порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3...+3 градуса, днем +2...+9 градусов. В Карпатах ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, температура ночью -2...-7 градусов, днем +1...+6 градусов. В Моршине ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, температура ночью +1...+3 градуса, днем +7...+9 градусов. В Трускавце ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, температура ночью +1...+3 градуса, днем +6...+8 градусов. В Сваляве ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, температура ночью +1...+3 градуса, днем +5...+7 градусов. На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...-7 градусов, днем +1...+6 градусов; в Сумской области ночью -5...-10 градусов, днем -4...+1 градус. В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...-7 градусов, днем 0...+7 градусов, в Днепропетровской области местами 0...-2 градуса. На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5...-10 градусов, днем +1...-5 градусов. На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...-7 градусов, днем +3...+9 градусов, в Запорожской области -1...+4 градуса. В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5 градусов, днем +5...+10 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью -1...-3 градуса, днем +6...+8 градусов.

LB.ua

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