Синоптик: В Украину снова ворвется циклон и принесет сложную погоду (КАРТА)
Сегодня, 21 января, в воскресенье, днем в Украине ожидается сложная погода – мокрый снег, дождь, гололед, штормовой ветер.
Об этом сообщила главный метеоролог портала Оpogode.ua Наталья Диденко в Facebook.
По словам метеоролога, сегодня, 21 января, в воскресенье, в Украину снова ворвется циклон и принесет сложную погоду - в виде мокрого снега, дождя, гололеда налипания мокрого снега, и сильного ветра. Температура воздуха днем по Украине в воскресенье ??0-3 градуса мороза, на юге и востоке страны незначительные «плюсы».
«На этот раз сильные осадки в виде мокрого снега и дождя, плюс гололед, налипание мокрого снега, сильный ветер и тяжелые условия для движения автотранспорта наиболее вероятны на юге, востоке Украины, присоединится Днепр, Кропивницкий, Полтава с окружающими их районами. Днем 21 января ??Одесская и Николаевская области циклон не затронет. На севере, в Черкассах, в Винницкой области в воскресенье без осадков. На западе - небольшой снег», - предупредила Н. Диденко.
Синоптик прогнозирует, что в Киеве сегодня, 21 января, без осадков, днем ??0-2 градуса мороза. С воскресенья-понедельника в Украину заходит похолодание. Морозы.
«На юге и востоке Украины не расслабляемся. 22-23 января там снова неблагоприятная погода с осадками и штормовым ветром», - предупредила метеоролог.
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