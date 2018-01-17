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Завтра в Киеве обещают сильный снег Температура днем -1...+1 градус. Фото: Макс Требухов 18 января в Киеве облачно, сильный мокрый снег, местами налипание мокрого снега, метель, на дорогах гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 градуса, днем -1...+1 градус. Об этом сообщает Гидрометцентр. На западе Украины облачно, небольшой мокрый снег, днем с дождем, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1...-5 градусов, днем +2...-4 градуса. В Карпатах небольшой мокрый снег, днем с дождем, местами порывы северо-западного ветра 15-20 м/с, на дорогах местами гололедица, температура ночью 0...-5 градусов, днем +1...-4 градуса. В Моршине небольшой мокрый снег, днем с дождем, местами порывы северо-западного ветра 15-20 м/с, на дорогах местами гололедица, температура ночью -2...-4 градуса, днем 0...+2 градуса. В Трускавце небольшой мокрый снег, днем с дождем, местами порывы северо-западного ветра 15-20 м/с, на дорогах местами гололедица, температура ночью -2...-4 градуса, днем 0...+2 градуса. В Сваляве небольшой мокрый снег, днем с дождем, местами порывы северо-западного ветра 15-20 м/с, на дорогах местами гололедица, температура ночью -1...-3 градуса, днем +1...+3 градуса. На севере Украины облачно, сильный мокрый снег, местами налипание мокрого снега, метель, на дорогах гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5 градусов, днем +2...-3 градуса. В центре Украины облачно, сильный мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед, метель, на дорогах гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2...-4 градуса, днем -3...+3 градуса. На востоке Украины облачно, небольшой мокрый снег, днем с дождем, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5 градусов, днем +2...-3 градуса. На юге Украины облачно, осадки, местами сильные, местами гололед, налипание мокрого снега, метели, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 15-20 м/с, днем местами порывы 25-29 м/с. Температура воздуха ночью -1...+5 градусов, днем 0...+6 градусов. В Крыму облачно, небольшой дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +1...+6 градусов. В Ялте небольшой дождь. Температура ночью и днем +3...+5 градусов.

LB.ua

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