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Погода на 3 января: На западной Украине ожидаются дожди В среду, 3 января, в Украине сохранится теплая погода. В западной части страны пройдут дожди. Об этом сообщает Гидрометеорологический центр. В западных областях облачно, ночью дождь, днем без существенных осадков, во Львовской и Закарпатской областях - небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+4, днем +1...+7. В Карпатах ночью мокрый снег, днем небольшие осадки, температура воздуха ночью +2 ...-3, днем +2...-3. В Моршине ночью дождь, днем небольшой дождь, температура воздуха ночью +1...+3, днем +3...+5. В Трускавце ночью дождь, днем небольшой дождь, температура воздуха ночью +1...+3, днем +3...+5. В Сваляве ночью дождь, днем небольшой дождь, температура воздуха ночью +1...+3, днем +4...+6. В северных областях облачно, ночью без существенных осадков, в Житомирской области дождь, днем небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+ 4, днем +1...+7. В центральных областях облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+ 4, днем +2...+7. В восточных областях облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3, днем +1...+6. В южных областях облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+6, днем +3...+10. В Крыму облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6, днем +7...+12. В Ялте без существенных осадков. Температура ночью +3...+5, днем +9...+11.

golos.ua

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