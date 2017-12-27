Завтра в Киеве до +7 градусов
Температура воздуха ночью 0...+2 градуса.
28 декабря в Киеве будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер южный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 градуса, днем +5...+7 градусов.
Об этом сообщает Гидрометцентр.
На западе Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, только в Карпатах и Закарпатье днем небольшой дождь, ветер южный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2...+4 градуса, днем +4...+10 градусов.
В Карпатах ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, температура ночью +2...-3 градуса, днем 0...+5 градусов.
В Моршине без существенных осадков, температура ночью +1...+3 градуса, днем +8...+10 градусов.
В Трускавце без существенных осадков, температура ночью +1...+3 градуса, днем +8...+10 градусов.
В Сваляве без существенных осадков, температура ночью 0...+2 градуса, днем +7...+9 градусов.
На севере Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер южный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2...+4 градуса, днем +3...+9 градусов.
В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер южный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1...+4 градуса, в Днепропетровской области +1...+6 градусов, днем +4...+10 градусов.
На востоке Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+4 градуса, днем +4...+9 градусов.
На юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер южный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...+6 градусов, днем +8...+13 градусов.
В Крыму облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер южный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7 градусов, днем +10...+15 градусов.
В Ялте без существенных осадков. Температура ночью +6...+8 градусов, днем +12...+14 градусов.
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