"Дия" теперь позволяет пользователям сменить мобильного оператора и перенести номер

Портал государственных услуг "Дия" пополнился еще одной полезной функцией. Теперь он позволяет своим пользователям сменить одного мобильного оператора на другого и перенести номер своего мобильного на платформу нового оператора.

“Дия“ пополнилась полезными функциями: теперь можно сменить мобильного оператора и перенести номер

Ранее этой функции у портала государственных услуг не было. Теперь же, все можно оформить онлайн - всего за пару кликов.

Для того, чтобы сменить мобильного оператора через "Дию", достаточно обратиться онлайн к тому поставщику услуг связи, у которого вы хотите в дальнейшем обслуживаться. Ждать придется недолго - всего один день.

“Дия“ пополнилась полезными функциями: теперь можно сменить мобильного оператора и перенести номер

За это время ваш номер мобильного перенесут к другому оператору связи. Естественно, что условия прежнего тарифного плана изменятся в соответствии с тарифными планами, которые есть у другого оператора.

Напомним, "Дия" также пополнилась сразу семью видами социальных услуг, что особенно важно сейчас для пожилых людей, которые в период пандемии подвергают себя риску хождением по кабинетам. Теперь через "Дию" можно не только получить нужные справки, но также и подать заявление о назначении или перерасчете пенсии, а также подать заявление о назначении субсидии.

Кроме того, сейчас "Дия" тестирует еще одну услугу – получение прописки и смену места регистрации онлайн. Она будет доступна на всей территории Украины. причем мужчинам даже не придется посещать военкомат для того, чтобы сняться с учета по одному адресу регистрации и встать на учет по другому адресу.


Марченко Любов, Тудей

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