Google: до запуска финальной версии Android 12 осталось всего несколько недель

Сегодня Google представила финальную бета-версию Android 12, которая стала доступна на всех поддерживаемых устройствах, включая новый Pixel 5A 5G. Свежая сборка получила статус Release Candidate, что говорит об окончательной готовности операционной системы к выходу. Вместе с этим Google объявила, что до запуска финальной версии Android 12 осталось «всего несколько недель».

Google: до запуска финальной версии Android 12 осталось всего несколько недель

phonearena.com

Вероятно, запуск системы совпадёт с презентацией Pixel 6, которая, как ожидается, состоится в октябре. Тестеры отмечали, что предыдущая бета-сборка Android 12 уже была достаточно стабильной и могла похвастаться всеми функциями, которые Google анонсировала для свежей ОС. Так что новая сборка Release Candidate не должна разочаровать пользователей и, вероятно, вполне может подойти для повседневного использования.

Google: до запуска финальной версии Android 12 осталось всего несколько недель

phonearena.com

В этом году Google представит два смартфона Pixel 6. Устройства будут основаны на фирменном чипе Tensor, разработанном совместно с Samsung, и предложат кардинально обновлённый дизайн. Pixel 6 будут полноценными флагманами с ценой около $1000, в противовес прошлогоднему Pixel 5, который был ближе к среднему уровняю.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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