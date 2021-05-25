Google Фото больше не будет притворяться, что сохраняет сжатые фото в высоком качестве

С первого июня Google Фото больше не будет предоставлять пользователям неограниченное хранилище для фото и видео. В преддверии этого нововведения Google сообщила, что больше не будет присваивать фото и видео, сжатым инструментами сервиса, отметку «Высокое качество».

theverge.com

После 1 июня пользователи фирменных смартфонов Google Pixel по-прежнему смогут сохранять в свою библиотеку в облаке неограниченное количество фото и видео. А пользователям других смартфонов будет доступно лишь 15 Гбайт хранилища. Тем не менее, фото и видео, загруженные пользователями до первого июня, не будут учитываться в эту квоту. Для пользователей, которые хотят оптимизировать свою фотобиблиотеку, Google анонсировала новый инструмент, который позволит обнаружить и удалить некачественные размытые снимки. Его можно найти в разделе «Управление хранилищем» приложения Google Фото. Поисковый гигант также сообщил, что будет уведомлять пользователей сервиса о том, что свободное место в облаке заканчивается.

theverge.com

Сообщается, что существующие смартфоны Google Pixel будут последними устройствами компании, которые получат неограниченное хранилище в Google Фото. Особенно повезло владельцам оригинального Pixel, представленного в 2016 году. Они смогут сохранять фото и видео в Google Фото в неограниченном количестве и без сжатия до тех пор, пока их устройство будет работать.



