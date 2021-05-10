Apple выделила компании Corning $45 млн на создание гибкого стекла для складного iPhone

Apple объявила о выделении $45 млн компании Corning, разрабатывающей защитные стёкла для смартфонов и других устройств. Заметим, что это не первые вложения Apple в эту компанию: $200 млн было выделено в 2017 году и $250 млн — в 2019 году. Инвестиции будут направлены на расширение производственных мощностей Corning в США и стимулирование исследований и разработки в области инновационных новых технологий, обеспечивающих надёжность и длительный срок службы продукта.

Corning

Сотрудничество двух компаний берёт начало с выпуска первого iPhone. В прошлом году они совместно работали над созданием стекла Ceramic Shield для серии смартфонов iPhone 12. По утверждению Apple , оно «прочнее, чем стекло любого смартфона», и обеспечивает её флагманам в четыре раза больше устойчивость к повреждениям при падениях. Заметим, что стёкла Corning Gorilla Glass также используется в Android-смартфонах многих производителей.

Apple не уточнила, как Corning будет использовать новые инвестиции, но судя по недавним сообщениям о планах Apple начать выпуск складного iPhone в 2023 году, речь идёт о создании гибкой версии Gorilla Glass.

Corning в феврале этого года заявила, что устройства с её новым гибким стеклом появятся на рынке через 12–18 месяцев. В случае успеха, гибкое стекло Corning позволит создавать прочные складные смартфоны, которым не требуется слой пластиковой защиты вроде того, что используется в устройствах Samsung с гибким экраном.



