В четвёртом квартале Apple вышла в лидеры на падающем рынке смартфонов

В четвёртом квартале Apple вышла в лидеры на падающем рынке смартфонов

Компания Gartner опубликовала статистику по глобальному рынку смартфонов по итогам последней четверти и 2020 года в целом: на фоне пандемии и непростой экономической ситуации отрасль оказалась «в минусе».

В период с октября по декабрь включительно в мировом масштабе было реализовано 384,6 млн умных сотовых аппаратов. Это на 5,4 % меньше результата годичной давности, когда отгрузки равнялись 406,6 млн единиц.

На первое место в рейтинге ведущих поставщиков вырвалась Apple с долей 20,8 %: этому способствовало появление смартфонов iPhone 12, спрос на которые оказался очень хорошим.

На втором месте располагается Samsung с 16,2 % рынка, а замыкает тройку Xiaomi — 11,3 %. Далее идут OPPO и Huawei, результат которых оказался одинаковым — 8,9 %.

В четвёртом квартале Apple вышла в лидеры на падающем рынке смартфонов

По итогам года в целом на глобальном рынке было реализовано 1,35 млрд смартфонов. Падение по сравнению с 2019-м, когда поставки равнялись 1,54 млрд штук, составило 12,5 %.

Рейтинг возглавил южнокорейский гигант Samsung с 18,8 %. На втором месте располагается Apple с 14,8 %, а замыкает тройку Huawei — 13,5 %. Далее идут китайские Xiaomi и OPPO с результатом 10,8 % и 8,3 % соответственно.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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