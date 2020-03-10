Экран Full HD+ и 12-Мп камера: рассекречено оснащение смартфона Google Pixel 4a

На днях в Интернете были обнародованы «живые» фотографии недорогого смартфона Google Pixel 4a. А теперь веб-источники подробно рассказали о характеристиках этого аппарата.

Экран Full HD+ и 12-Мп камера: рассекречено оснащение смартфона Google Pixel 4a

Изображения TecnoLike Plus

Сообщается, что устройство оснащено 5,81-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2340 ? 1080 точек) и частотой обновления 60 Гц. В левом верхнем углу экрана имеется отверстие: здесь расположена 8-мегапиксельная фронтальная камера.

Тыльная камера имеет одномодульную конфигурацию: задействован 12-мегапиксельный сенсор. Предусмотрена светодиодная вспышка. В задней части также установлен сканер отпечатков пальцев.

В основу смартфона положен процессор Snapdragon 730. Чип объединяет восемь вычислительных ядер Kryo 470 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графический контроллер Adreno 618.

Экран Full HD+ и 12-Мп камера: рассекречено оснащение смартфона Google Pixel 4a

Сказано о наличии 6 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителя вместимостью 64 Гбайт. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 3080 мА·ч.

Среди прочего стоит выделить адаптер Wi-Fi 5, порт USB Type-C, 3,5-мм гнездо для наушников, поддержку двух SIM-карт. Применяется операционная система Android 10.

Между тем в Интернете появился видеообзор новинки, ознакомиться с которым можно ниже:


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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