Реальные снимки подтверждают дизайн смартфона Google Pixel 4a

Реальные снимки подтверждают дизайн смартфона Google Pixel 4a

Ресурс Slashleaks опубликовал порцию «живых» фотографий, на которых запечатлён смартфон Google Pixel 4a. Анонс этого относительно недорогого аппарата ожидается в ближайшее время.

Снимки подтверждают предполагаемый дизайн устройства. В частности, можно видеть дисплей с небольшим отверстием в левом верхнем углу: здесь будет установлена селфи-камера.

Размер экрана, по слухам, составит 5,7 дюйма по диагонали. Будет применена панель AMOLED с разрешением Full HD+.

На снимках смартфон запечатлён в защитном чехле, у которого сверху есть вырез под стандартное 3,5-миллиметровое гнездо для наушников. Симметричный порт USB Type-C расположится в нижней части.

Реальные снимки подтверждают дизайн смартфона Google Pixel 4a

Одинарная основная камера со вспышкой выполнена в виде блока квадратной формы с закруглёнными углами. Сканер отпечатков пальцев находится на тыльной панели корпуса.

В оснащение Google Pixel 4a, если верить имеющейся информации, войдут процессор Qualcomm Snapdragon 730, 4 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью не менее 64 Гбайт. Программная платформа — Android 10.

Реальные снимки подтверждают дизайн смартфона Google Pixel 4a

Анонс новинки ожидался на конференции Google I/O 2020, однако это мероприятие было отменено в связи с распространением коронавируса. О новых сроках презентации смартфона ничего не сообщается.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Huawei отказалась признать себя виновной по новым криминальным обвинениям в СШАHuawei отказалась признать себя виновной по новым криминальным обвинениям в США
Vivo NEX 3S 5G выйдет 10 марта — ожидаемые цены, наличие LPDDR5 и UFS 3.1Vivo NEX 3S 5G выйдет 10 марта — ожидаемые цены, наличие LPDDR5 и UFS 3.1
Apple поплатилась за замедление iPhoneApple поплатилась за замедление iPhone
Moto G8 Power Lite получит тот же дизайн, что и базовая версия смартфонаMoto G8 Power Lite получит тот же дизайн, что и базовая версия смартфона
Глава компании Nokia покидает свой постГлава компании Nokia покидает свой пост
Блок рекламы


Похожие новости
Выход смартфона Xiaomi Mi 10 S с огромным экраном ожидается во второй половине годаВыход смартфона Xiaomi Mi 10 S с огромным экраном ожидается во второй половине года
Раскрыта конфигурация пентакамеры смартфона Huawei P40 ProРаскрыта конфигурация пентакамеры смартфона Huawei P40 Pro
В основу смартфона-середнячка Samsung Galaxy A31 ляжет процессор MediaTekВ основу смартфона-середнячка Samsung Galaxy A31 ляжет процессор MediaTek
Moto G8 Power Lite получит тот же дизайн, что и базовая версия смартфонаMoto G8 Power Lite получит тот же дизайн, что и базовая версия смартфона
Основой 4G-смартфона Nokia C2 послужит процессор UNISOCОсновой 4G-смартфона Nokia C2 послужит процессор UNISOC
Процессор Snapdragon 865 и 120-Гц дисплей: раскрыто оснащение смартфона OnePlus 8 Pro 5GПроцессор Snapdragon 865 и 120-Гц дисплей: раскрыто оснащение смартфона OnePlus 8 Pro 5G
Google Play вводит новые ограничения для геолокации в фоновом режимеGoogle Play вводит новые ограничения для геолокации в фоновом режиме
Раскрыты характеристики камер и экрана смартфона-флагмана OPPO Find X2 ProРаскрыты характеристики камер и экрана смартфона-флагмана OPPO Find X2 Pro
Google Play удалил более 600 приложений за прерывающую рекламуGoogle Play удалил более 600 приложений за прерывающую рекламу
Подтверждено наличие выдвижной камеры у смартфона Xiaomi Redmi K30 ProПодтверждено наличие выдвижной камеры у смартфона Xiaomi Redmi K30 Pro
Последние новости
Подгружаем последние новости