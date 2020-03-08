Реальные снимки подтверждают дизайн смартфона Google Pixel 4a

Ресурс Slashleaks опубликовал порцию «живых» фотографий, на которых запечатлён смартфон Google Pixel 4a. Анонс этого относительно недорогого аппарата ожидается в ближайшее время.

Снимки подтверждают предполагаемый дизайн устройства. В частности, можно видеть дисплей с небольшим отверстием в левом верхнем углу: здесь будет установлена селфи-камера.

Размер экрана, по слухам, составит 5,7 дюйма по диагонали. Будет применена панель AMOLED с разрешением Full HD+.

На снимках смартфон запечатлён в защитном чехле, у которого сверху есть вырез под стандартное 3,5-миллиметровое гнездо для наушников. Симметричный порт USB Type-C расположится в нижней части.

Одинарная основная камера со вспышкой выполнена в виде блока квадратной формы с закруглёнными углами. Сканер отпечатков пальцев находится на тыльной панели корпуса.

В оснащение Google Pixel 4a, если верить имеющейся информации, войдут процессор Qualcomm Snapdragon 730, 4 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью не менее 64 Гбайт. Программная платформа — Android 10.

Анонс новинки ожидался на конференции Google I/O 2020, однако это мероприятие было отменено в связи с распространением коронавируса. О новых сроках презентации смартфона ничего не сообщается.



