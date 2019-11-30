Снова негарантийный случай: смартфон Xiaomi Redmi Note 7 Pro загорелся без видимых причин

Сетевые источники сообщают ещё об одном случае самовоспламенения смартфона Xiaomi: на этот раз без видимых причин загорелся аппарат Redmi Note 7 Pro.

Инцидент произошёл в Китае. Как рассказал житель Чжоукоу (провинция Хэнань) Сун Юйцзе (Song Yujie), он купил названный смартфон 24 июля нынешнего года для своего отца.

Самовозгорание произошло, когда владелец устройства просматривал на нём видео, лёжа в постели. Пожилой человек заснул, но его разбудил запах гари. Как оказалось, смартфон был охвачен пламенем.

На представленной фотографии видно, что огонь полностью уничтожил смартфон — тот даже развалился на части. Кроме того, незначительные ожоги получил отец Суна Юйцзе, когда пытался сбить пламя с аппарата и одеяла.

Однако служба клиентской поддержки Xiaomi заявила, что возгорание не связано с качеством продукта. То есть оно было спровоцировано внешними факторами. А поэтому это является негарантийным случаем, и замене уничтоженный смартфон не подлежит.

Любопытно, что недавно техподдержка Xiaomi отказала в гарантийном обслуживании владельцу самовоспламенившегося Redmi Note 7S. Тогда было сказано, что инцидент произошёл в результате внешнего воздействия, поэтому случай был классифицирован как «ущерб, причинённый заказчиком».



