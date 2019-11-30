Снова негарантийный случай: смартфон Xiaomi Redmi Note 7 Pro загорелся без видимых причин

Снова негарантийный случай: смартфон Xiaomi Redmi Note 7 Pro загорелся без видимых причин

Сетевые источники сообщают ещё об одном случае самовоспламенения смартфона Xiaomi: на этот раз без видимых причин загорелся аппарат Redmi Note 7 Pro.

Инцидент произошёл в Китае. Как рассказал житель Чжоукоу (провинция Хэнань) Сун Юйцзе (Song Yujie), он купил названный смартфон 24 июля нынешнего года для своего отца.

Самовозгорание произошло, когда владелец устройства просматривал на нём видео, лёжа в постели. Пожилой человек заснул, но его разбудил запах гари. Как оказалось, смартфон был охвачен пламенем.

На представленной фотографии видно, что огонь полностью уничтожил смартфон — тот даже развалился на части. Кроме того, незначительные ожоги получил отец Суна Юйцзе, когда пытался сбить пламя с аппарата и одеяла.

Снова негарантийный случай: смартфон Xiaomi Redmi Note 7 Pro загорелся без видимых причин

Однако служба клиентской поддержки Xiaomi заявила, что возгорание не связано с качеством продукта. То есть оно было спровоцировано внешними факторами. А поэтому это является негарантийным случаем, и замене уничтоженный смартфон не подлежит.

Любопытно, что недавно техподдержка Xiaomi отказала в гарантийном обслуживании владельцу самовоспламенившегося Redmi Note 7S. Тогда было сказано, что инцидент произошёл в результате внешнего воздействия, поэтому случай был классифицирован как «ущерб, причинённый заказчиком».


Олег Писарев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Арахамия о выходе русских из Vodafone: теперь им можно пользоватьсяАрахамия о выходе русских из Vodafone: теперь им можно пользоваться
В Redmi K30 будет сделана ставка на 5G и камеруВ Redmi K30 будет сделана ставка на 5G и камеру
Nokia 2.3 стоимостью €99 засветился онлайн накануне запускаNokia 2.3 стоимостью €99 засветился онлайн накануне запуска
У смартфона Xiaomi Mi Mix 3 5G появится более мощная версияУ смартфона Xiaomi Mi Mix 3 5G появится более мощная версия
Смартфон Samsung Galaxy S11 5G получит 12 Гбайт оперативной памятиСмартфон Samsung Galaxy S11 5G получит 12 Гбайт оперативной памяти
Блок рекламы


Похожие новости
Смартфон Vivo Z5i с чипом Snapdragon 675 несёт на борту 8 Гбайт ОЗУСмартфон Vivo Z5i с чипом Snapdragon 675 несёт на борту 8 Гбайт ОЗУ
Смартфон Samsung Galaxy S11 5G получит 12 Гбайт оперативной памятиСмартфон Samsung Galaxy S11 5G получит 12 Гбайт оперативной памяти
У смартфона Xiaomi Mi Mix 3 5G появится более мощная версияУ смартфона Xiaomi Mi Mix 3 5G появится более мощная версия
В Redmi K30 будет сделана ставка на 5G и камеруВ Redmi K30 будет сделана ставка на 5G и камеру
Samsung проектирует смартфон с 3D-дисплеем и технологией Side-TouchSamsung проектирует смартфон с 3D-дисплеем и технологией Side-Touch
У растягивающегося смартфона LG удваивается площадь дисплеяУ растягивающегося смартфона LG удваивается площадь дисплея
Официально: 5G-смартфон Xiaomi Redmi K30 выйдет в 2020 годуОфициально: 5G-смартфон Xiaomi Redmi K30 выйдет в 2020 году
Ромбовидная квадрокамера и датчик отпечатков в экране: представлен смартфон Vivo S5Ромбовидная квадрокамера и датчик отпечатков в экране: представлен смартфон Vivo S5
WhatsApp разряжает смартфоны крупных брендовWhatsApp разряжает смартфоны крупных брендов
Xiaomi выпустит смартфон, превосходящий по возможностям камеры модель Mi CC9 ProXiaomi выпустит смартфон, превосходящий по возможностям камеры модель Mi CC9 Pro
Последние новости
Подгружаем последние новости