Смартфон Vivo Z5i с чипом Snapdragon 675 несёт на борту 8 Гбайт ОЗУ

Смартфон Vivo Z5i с чипом Snapdragon 675 несёт на борту 8 Гбайт ОЗУ

Ассортимент смартфонов Vivo пополнился моделью Z5i, которая является ближайшим родственником аппарата U3, дебютировавшего в прошлом месяце.

Новинка располагает 6,53-дюймовым дисплеем на матрице IPS с разрешением 2340 ? 1080 точек (Full HD+). По центру в верхней области экрана имеется каплевидный вырез: здесь установлена 16-мегапиксельная селфи-камера с максимальной диафрагмой f/2,0.

Основная камера выполнена в виде тройного блока с вертикальным расположением оптических элементов. Применены модули с 16 млн (f/1,78), 8 млн (объектив с углом поля зрения 120 градусов) и 2 млн пикселей. Реализована система фазовой автофокусировки.

В смартфоне трудится процессор Snapdragon 675. Он объединяет восемь вычислительных ядер Kryo 460 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графический ускоритель Adreno 612 и движок Qualcomm AI Engine.

Модель Vivo Z5i несёт на борту 8 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель на 128 Гбайт. Есть слот microSD, адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, порт Micro-USB и 3,5-мм гнездо для наушников.

Смартфон Vivo Z5i с чипом Snapdragon 675 несёт на борту 8 Гбайт ОЗУ

Аппарат весит 193 г, имея размеры 162,15 ? 76,47 ? 8,89 мм. Немаловажным преимуществом является наличие мощного аккумулятора ёмкостью 5000 мА·ч.

Использована операционная система FunTouch OS 9.2 на основе Android 9 Pie. Цена — около 250 долларов США.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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