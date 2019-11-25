Смартфон Samsung Galaxy S11 5G получит 12 Гбайт оперативной памяти

В базе данных Geekbench появилась информация о смартфоне Samsung с обозначением SM-G986B: утверждается, что под этим шифром скрывается 5G-версия будущего флагманского смартфона Galaxy S11.

В результатах теста указано, что «сердцем» новинки служит фирменный процессор Exynos 9830 (Exynos 990). Чип содержит восемь вычислительных ядер, графический ускоритель Mali-G77 MP11 и двухъядерный модуль NPU, отвечающий за ускорение выполнения операций, связанных с искусственным интеллектом.

Данные Geekbench также говорят о наличии 12 Гбайт оперативной памяти. Вместимость флеш-накопителя, по слухам, составит 128 Гбайт, 256 Гбайт и 512 Гбайт. На протестированном аппарате использована операционная система Android 10.

Если верить неофициальной информации, смартфон Galaxy S11 будет оборудован 6,7-дюймовым дисплеем, загибающимся на боковые части корпуса. Экран получит небольшое отверстие, в котором расположится фронтальная камера. Частота обновления дисплея составит до 120 Гц. Сзади будет установлена пятимодульная камера с тремя обычными датчиками изображения, сенсором ToF для получения данных о глубине сцены и неким дополнительным сенсором.

Анонс новинки состоится в начале следующего года. Вместе с моделью Galaxy S11 дебютируют аппараты Galaxy S11e и Galaxy S11+ с экраном размером соответственно 6,3–6,4 дюйма и 6,9 дюйма по диагонали.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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