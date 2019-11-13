Xiaomi выпустит смартфон, превосходящий по возможностям камеры модель Mi CC9 Pro

Совсем недавно Xiaomi анонсировала смартфон Mi CC9 Pro, особенностью которого стала пятикомпонентная камера со 108-мегапиксельным основным датчиком. Как теперь сообщают веб-источники, китайская компания готовит ещё один аппарат с передовыми возможностями в плане фото- и видеосъёмки.

Коротко напомним конфигурацию камеры Mi CC9 Pro. Это упомянутый 108-Мп модуль с 1/1,33? сенсором Samsung HMX, 8-Мп телефотомодуль с датчиком 1/3,6" и 5-кратным оптическим зумом, 20-Мп ультраширокоугольный модуль с углом обзора 117°, блок с 12-Мп датчиком 1/2,6" Samsung SAK2L3 для портретной съёмки и 2-Мп макромодуль.

Как теперь сообщается, проектируемый смартфон Xiaomi по возможностям камеры превзойдёт модель Mi CC9 Pro. Информации о характеристиках готовящегося аппарата пока нет, но отмечается, что основной датчик изображения, по всей видимости, будет поставлять Samsung.

Ранее соучредитель и президент Xiaomi Лин Бин (Lin Bin) заявлял, что компания работает над рядом «секретных проектов»: анонсы запланированы на следующий год. Таким образом, можно предположить, что именно в 2020-м Xiaomi явит миру передовой камерофон.

По данным International Data Corporation (IDC), Xiaomi занимает четвёртое место в рейтинге ведущих поставщиков смартфонов. В прошлом квартале компания реализовала 32,7 млн аппаратов, заняв 9,1 % мирового рынка.



