Xiaomi выпустит смартфон, превосходящий по возможностям камеры модель Mi CC9 Pro

Xiaomi выпустит смартфон, превосходящий по возможностям камеры модель Mi CC9 Pro

Совсем недавно Xiaomi анонсировала смартфон Mi CC9 Pro, особенностью которого стала пятикомпонентная камера со 108-мегапиксельным основным датчиком. Как теперь сообщают веб-источники, китайская компания готовит ещё один аппарат с передовыми возможностями в плане фото- и видеосъёмки.

Коротко напомним конфигурацию камеры Mi CC9 Pro. Это упомянутый 108-Мп модуль с 1/1,33? сенсором Samsung HMX, 8-Мп телефотомодуль с датчиком 1/3,6" и 5-кратным оптическим зумом, 20-Мп ультраширокоугольный модуль с углом обзора 117°, блок с 12-Мп датчиком 1/2,6" Samsung SAK2L3 для портретной съёмки и 2-Мп макромодуль.

Как теперь сообщается, проектируемый смартфон Xiaomi по возможностям камеры превзойдёт модель Mi CC9 Pro. Информации о характеристиках готовящегося аппарата пока нет, но отмечается, что основной датчик изображения, по всей видимости, будет поставлять Samsung.

Xiaomi выпустит смартфон, превосходящий по возможностям камеры модель Mi CC9 Pro

Ранее соучредитель и президент Xiaomi Лин Бин (Lin Bin) заявлял, что компания работает над рядом «секретных проектов»: анонсы запланированы на следующий год. Таким образом, можно предположить, что именно в 2020-м Xiaomi явит миру передовой камерофон.

По данным International Data Corporation (IDC), Xiaomi занимает четвёртое место в рейтинге ведущих поставщиков смартфонов. В прошлом квартале компания реализовала 32,7 млн аппаратов, заняв 9,1 % мирового рынка.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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