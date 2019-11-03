Смартфон Nokia 5.2 с батареей на 3920 мА·ч прошёл сертификацию FCC

Смартфон Nokia 5.2 с батареей на 3920 мА·ч прошёл сертификацию FCC

Не так давно в сети Интернет появились сообщения о том, что компания HMD Global готовит к выходу на рынок доступный смартфон Nokia 2.3. Теперь же стало известно ещё об одном аппарате бренда Nokia, прошедшем сертификацию Федеральной комиссии по связи США (FCC). Речь идёт об устройстве с кодовым названием TA-1214, которое, предположительно, будет запущено под именем Nokia 5.2.

В сообщении говорится о том, что рассматриваемый смартфон оснащён 6,1-дюймовым дисплеем. Известно, что разработчики готовят сразу три версии устройства, одна из которых будет иметь слот для одной SIM-карты, вторая получит поддержку двух SIM-карт, а вот о третьей модификации устройства в настоящее время ничего не известно. Опубликованные данные говорят о том, что за автономную работу нового смартфона Nokia будет отвечать аккумуляторная батарея ёмкостью 3920 мА·ч.

Не исключено, что производитель анонсирует Nokia 2.3 и Nokia 5.2 одновременно. На данный момент об аппарате Nokia 2.3 мало что известно. Появлялись сообщения о том, что аппаратной основой смартфона станет 4-ядерный чип MediaTek Helio A22. Также упоминалось о поддержке Bluetooth 5.0 и наличии адаптера Wi-Fi.

Можно предположить, что, если смартфон Nokia 2.3 станет аппаратом начального уровня, то модель Nokia 5.2 пополнит сегмент устройств средней ценовой категории. Информации о том, когда производитель намерен представить новинки, на данный момент нет. Учитывая, что оба устройства проходят необходимую сертификацию, их презентация может состояться в скором времени.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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