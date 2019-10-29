Samsung Galaxy XCover FieldPro: защищённый смартфон с экраном QHD

Компания Samsung представила смартфон повышенной прочности Galaxy XCover FieldPro, рассчитанный на использование в суровых условиях — скажем, на производствах или строительных площадках.

Аппарат выполнен в соответствии со стандартами MIL-STD-810G1 и IP68. Он не боится ударов, падений, вибрации, перепадов температуры и получасовых погружений под воду на глубину до полутора метров. Устройство может функционировать в режиме рации (Push-to-Talk).

Экран размером 5,1 дюйма по диагонали обладает разрешением QHD (2560 ? 1440 точек). Сзади установлены дактилоскопический сканер и 12-мегапиксельная камера с тройной светодиодной вспышкой. Фронтальная камера выполнена на основе 8-мегапиксельного сенсора.

«Сердце» смартфона — фирменный процессор Exynos 9810. Этот чип объединяет восемь вычислительных ядер с тактовой частотой до 2,7 ГГц и графический контроллер Mali G72MP18.

Оснащение включает 4 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 64 Гбайт, слот microSD, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.0, приёмник GPS/ГЛОНАСС/Galileo, модуль NFC , порт USB Type-C и 3,5-миллиметровое гнездо для наушников.

Габариты составляют 158,5 ? 80,7 ? 14,2 мм, вес — 256 г. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 4500 мА·ч.



