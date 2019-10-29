Samsung выпустила бронированный смартфон Galaxy XCover FieldPro

Компания Samsung анонсировала новый смартфон Galaxy XCover FieldPro с очень прочным корпусом, ориентированным на тех, кто работает в очень суровых условиях. Это могут быть инженеры-строители, полицейские, пожарные, словом те, кто постоянно «в поле».

Получив брутальный внешний вид на фоне остальных смартфонов Samsung, новый Galaxy XCover FieldPro может похвастаться защитой от воды и пыли IP68, падений и ударов MIL STD 810G, а также от вибраций и перепадов температур. Смартфон может выдержать получасовое пребывание под водой на глубине до 1,5 метра, а его экран дополнительно защищен высокопрочным стеклом.

Характеристики Galaxy XCover FieldPro включают функцию Push to Talk для превращения смартфона в рацию, батарею 4500 мАч и экран AMOLED на 5,1 дюйма с неожиданно высоким разрешением Quad HD. У него также есть процессор Samsung 9810 с частотой до 1.7 ГГц на восьми ядрах, 4 Гб оперативной памяти, накопитель на 64 Гб, поддержка microSD до 512 Гб и основная фотокамера 12 Мп с двойной диафрагмой и тройной светодиодной вспышкой. Также у Galaxy XCover FieldPro есть порт USB-C, фронтальная камера 8 Мп, но нет рекомендуемой стоимости.

Максим Мишенев, MobileDevice

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