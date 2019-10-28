Ещё не представленный смартфон Redmi Note 8T доступен для заказа

Сетевые источники сообщают о том, что интернет-магазины начали приём заказов на смартфон Redmi Note 8T, который пока не представлен официально.

В частности, глобальная версия аппарата оценена в 199 долларов США . Устройство оборудовано 6,3-дюймовым дисплеем формата FHD+ (2340 ? 1080 точек) с небольшим вырезом в верхней части: здесь расположена фронтальная камера на основе 13-мегапиксельного сенсора.

Основой служит процессор Qualcomm Snapdragon 665, который объединяет восемь вычислительных ядер Kryo 260 с тактовой частотой до 2,0 ГГц и графический ускоритель Adreno 610.

В тыльной части установлена четверная камера: в её состав входят датчики с 48 млн и 8 млн пикселей, а также пара 2-мегапиксельных сенсоров.

Главным отличием Redmi Note 8T от обычной версии Redmi Note 8 станет добавление поддержки NFC , что позволит осуществлять платежи бесконтактным способом.

Говорится, что покупатели смогут выбирать между модификациями с 4 Гбайт и 6 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителем вместимостью 64 Гбайт и 128 Гбайт. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мА·ч.



