Сборкой смарт-часов Apple Watch Series 6 в следующем году займутся Foxconn и Compal

Сборкой смарт-часов Apple Watch Series 6 в следующем году займутся Foxconn и Compal

Вслед за появившейся ранее публикацией тайваньского ресурса DigiTimes, в которой утверждается, что Quanta Computer, по всей видимости, прекратит сборку Apple Watch в 2020 году из-за низкой прибыльности производства, в Сеть поступили сведения о том, что смарт-часы Apple Watch Series 6 в следующем году будут выпускать Compal Electronics и Foxconn Technology Group (Hon Hai Precision Industry). Напомним, что Quanta является основным производителем Apple Watch с 2015 года.

По данным отраслевых источников DigiTimes, компании Foxconn и Compal получат заказы на сборку смарт-часов Apple Watch нового поколения, а контракт на выпуск моделей Apple Watch старшего поколения, по всей видимости, будет заключён с китайской компанией Luxshare-ICT.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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