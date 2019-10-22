Смартфон Samsung Galaxy A51 предстал в бенчмарке с чипом Exynos 9611

Смартфон Samsung Galaxy A51 предстал в бенчмарке с чипом Exynos 9611

В базе данных Geekbench появилась информация о новом смартфоне Samsung среднего уровня — аппарате с кодовым обозначением SM-A515F.

На коммерческий рынок это устройство, как ожидается, выйдет под именем Galaxy A51. В данных теста говорится, что смартфон будет поставляться с операционной системой Android 10 «из коробки».

Использован фирменный процессор Exynos 9611. Он содержит восемь вычислительных ядер — квартеты ARM Cortex-A73 и ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и 1,7 ГГц соответственно. Обработкой графики занят контроллер Mali-G72 MP3.

Смартфон Samsung Galaxy A51 предстал в бенчмарке с чипом Exynos 9611

Говорится о наличии 4 Гбайт оперативной памяти. Но, вероятнее всего, также будет доступен вариант с 6 Гбайт ОЗУ. Что касается вместимости флеш-накопителя, то она составит 64 Гбайт или 128 Гбайт.

Смартфон будет доступен в чёрном, серебристом и синем вариантах цветового исполнения.

Прочие характеристики Galaxy A51 пока не раскрываются. Анонс может состояться до конца текущего квартала.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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