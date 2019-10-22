Криптокошелек встроили в бюджетный смартфон: биткоин в кармане

Криптокошелек встроили в бюджетный смартфон: биткоин в кармане

В конце 2018 года HTC выпустила свой первый криптосмартфон — Exodus 1. Модель обладала вполне стандартными характеристиками для флагманского гаджета на тот момент, однако была дороже обычного (даже на данный момент стоимость впечатляет — 699 долларов США) из-за наличия чипа Zion и сопутствующего программного обеспечения. «Исход» не снискал значительной популярности, но запомнился, как первый гаджет крупной компании, официально продающийся за «биткоины» или «эфир». На Exodus 1 был опробован криптокошелек, за безопасность которого отвечал вышеупомянутый отдельный чип «Сион». Микросхема вкупе со специальным софтом формировала защищенное окружение, к которому не имела доступа операционная система. Таким образом достигалась невозможность перехвата контроля над кошельком и всеми транзакциями.

В новинке 1S используется гораздо более простое «железо», поэтому ожидается, что она будет стоить менее 250 долларов. Смартфон построен на базе чипа Qualcomm Snapdragon 435, оснащен 4 гигабайтами ОЗУ и 64 ГБ встроенной флэш-памяти. Слот для карт памяти microSD зарезервирован исключительно под использование чипом Zion. В отличие от предшественника, Exodus 1S позволяет не только работать со своим кошельком, но и полностью сохранять блокчейн, то есть выступать в роли полноценной ноды сети. Это необходимо тем, кто не всегда имеет доступ к личному защищенному компьютеру или хочет перестраховаться.

В качестве одного из механизмов защиты кошелька, владельцу предлагается разослать своим доверенным лицам части специального ключа восстановления. Если смартфон будет утерян или поврежден, никто не сможет получить доступ к заветным «монетам», но данные сможет восстановить хозяин по заранее созданным фрагментам кода. По непроверенным данным, несмотря на энергоэффективную аппаратную начинку, верификацию блокчейна производитель не рекомендует делать вдали от розетки: аккумулятор емкостью 3000 мА·ч сядет очень быстро. Как сообщает The Verge, карточку памяти для хранения данных полной ноды придется покупать отдельно, а ее объем должен быть не менее 400 гигабайт. Zion поддерживает не только bitcoin, но и все самые распространенные токены, поддерживающие стандарт ERC-721.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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