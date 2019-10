WSJ: Apple начала сборку iPhone XR в Индии

Ресурс The Wall Street Journal (WSJ) подтвердил появившиеся на прошлой неделе сообщения о старте сборки смартфонов Apple iPhone XR.

Обозреватель WSJ Ньюли Пурнелл (Newley Purnell) опубликовал в Твиттере фотографии коробки для Apple iPhone XR, на которой видна надпись «Designed by Apple in California, Assembled in India» (Разработан Apple в Калифорнии, собран в Индии).

Индия делает всё возможное для того, чтобы Apple и другие крупные бренды перенесли в страну производство своих изделий, так как вместе с ростом напряжённости в торговых отношениях между Вашингтоном и Пекином растут риски для дальнейшей деятельности американских компаний в Китае.