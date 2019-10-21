WSJ: Apple начала сборку iPhone XR в Индии

WSJ: Apple начала сборку iPhone XR в Индии

Ресурс The Wall Street Journal (WSJ) подтвердил появившиеся на прошлой неделе сообщения о старте сборки смартфонов Apple iPhone XR.

Обозреватель WSJ Ньюли Пурнелл (Newley Purnell) опубликовал в Твиттере фотографии коробки для Apple iPhone XR, на которой видна надпись «Designed by Apple in California, Assembled in India» (Разработан Apple в Калифорнии, собран в Индии).

Индия делает всё возможное для того, чтобы Apple и другие крупные бренды перенесли в страну производство своих изделий, так как вместе с ростом напряжённости в торговых отношениях между Вашингтоном и Пекином растут риски для дальнейшей деятельности американских компаний в Китае.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Xiaomi анонсировала Redmi K30, свой первый смартфон с 5GXiaomi анонсировала Redmi K30, свой первый смартфон с 5G
Смартфон Vivo iQOO Neo 2 замечен в базе бенчмарка GeekbenchСмартфон Vivo iQOO Neo 2 замечен в базе бенчмарка Geekbench
Google официально представила Pixel 4 и Pixel 4 XL: никаких сюрпризовGoogle официально представила Pixel 4 и Pixel 4 XL: никаких сюрпризов
Рендеры OnePlus 8 Pro демонстрируют перфорированный экран и тыльную квадрокамеруРендеры OnePlus 8 Pro демонстрируют перфорированный экран и тыльную квадрокамеру
OnePlus 7T Pro против iPhone 11 Pro Max: кто быстрее?OnePlus 7T Pro против iPhone 11 Pro Max: кто быстрее?
Блок рекламы


Похожие новости
Apple может работать над умным кольцом для управления iPhone без касанийApple может работать над умным кольцом для управления iPhone без касаний
Huawei начала продажи своих 4G-чипов сторонним производителямHuawei начала продажи своих 4G-чипов сторонним производителям
Apple передаёт Tencent только данные китайских пользователейApple передаёт Tencent только данные китайских пользователей
iPhone 11 против iPhone XR: тест на скоростьiPhone 11 против iPhone XR: тест на скорость
OnePlus 7T Pro против iPhone 11 Pro Max: кто быстрее?OnePlus 7T Pro против iPhone 11 Pro Max: кто быстрее?
OnePlus 7T против iPhone 11 и Samsung Galaxy S10: сравнение камерOnePlus 7T против iPhone 11 и Samsung Galaxy S10: сравнение камер
iPhone 11 можно поцарапать ногтем или пластиковой картойiPhone 11 можно поцарапать ногтем или пластиковой картой
Apple бесплатно отремонтирует переставшие включаться iPhone 6sApple бесплатно отремонтирует переставшие включаться iPhone 6s
Apple увеличивает объём производства новых iPhone 11Apple увеличивает объём производства новых iPhone 11
Куо: Apple выпустит iPhone SE 2 в первом квартале 2020 годаКуо: Apple выпустит iPhone SE 2 в первом квартале 2020 года
Последние новости
Подгружаем последние новости