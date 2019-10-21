Apple может работать над умным кольцом для управления iPhone без касаний

Apple может работать над умным кольцом для управления iPhone без касаний

Возможно, в будущем Apple выпустит умное кольцо. Конечно, этого может и не случиться, но именно в этом направлении развиваются мысли инженеров купертинского гиганта, судя по недавно замеченной заявке, поданной в американское патентное ведомство. В нём описывается принцип работы небольшого устройства, которое можно носить на пальце.

Согласно схемам, интеллектуальное кольцо объединяет процессор, микрофон и модуль для беспроводного соединения. Есть датчики для записи движений и небольшая сенсорная поверхность, а также вращающаяся головка для навигации. В планах Apple такое устройство не рассматривается в качестве самостоятельного.

Apple может работать над умным кольцом для управления iPhone без касаний

Возможно, подобное носимое устройство, способное взять на себя некоторые функции по управлению iPhone и iPad без необходимости держать последние в руках, было бы действительно полезным. Взаимодействия могут производиться через небольшую сенсорную панель, движения или голосовые команды персонального помощника Siri.

Apple может работать над умным кольцом для управления iPhone без касаний

Согласно описанию патента, иногда использование сенсорных устройств может быть слишком обременительным, неудобным или неэффективным для определенных видов деятельности и приложений, а также неуместным в одних социальных средах или даже опасным в других. Кольцо позволит без лишнего шума отправить сигнал тревоги или быстро реагировать на уведомления и сообщения, оставаясь незамеченным.

Apple может работать над умным кольцом для управления iPhone без касаний

Компания из Купертино — не первая, кто выходит на рынок с умным кольцом. Amazon с 25 сентября принимает предварительные заказы на кольцо Echo Loop с интегрированным в него помощником Alexa. По сравнению с потенциальным кольцом Apple в нём нет сенсорного или экранного ввода — можно использовать только голосовые запросы.

Apple может работать над умным кольцом для управления iPhone без касаний


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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