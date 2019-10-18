Смартфон Moto G8 Plus с чипом Snapdragon 665 и камерой на 48 Мп представят 24 октября

Смартфон Moto G8 Plus с чипом Snapdragon 665 и камерой на 48 Мп представят 24 октября

По сообщениям сетевых источников, на следующей неделе будет официально представлен смартфон среднего уровня Moto G8 Plus, который, помимо прочего, получит тройную основную камеру с основным сенсором на 48 Мп.

Новинка оснащена 6,3-дюймовый IPS-дисплеем, который поддерживает разрешение 2280 ? 1080 пикселей, что соответствует формату Full HD+. В верхней части дисплея имеется небольшой вырез, в котором установлена 25-мегапиксельная фронтальная камера. От механических повреждений дисплей защищён закалённым стеклом. Moto G8 Plus имеет тройную основную камеру, сформированную из сенсоров на 48, 16 и 5 Мп, которая дополняется светодиодной вспышкой и системой лазерной автофокусировки.

Аппаратной основой новинки является 8-ядерный чип Qualcomm Snapdragon 665, работающий на частоте до 2,0 ГГц. Пользователи смогут выбирать между версиями устройства с 4 Гбайт оперативной памяти и встроенным накопителем на 64 или 128 Гбайт. Для расширения дискового пространства предусмотрен разъём для карты памяти формата microSD. Смартфон оснащён аккумуляторной батареей на 4000 мА·ч, которая вместе с экономичным 11-нанометровым чипом от Qualcomm обеспечит длительное время автономной работы.

Смартфон Moto G8 Plus с чипом Snapdragon 665 и камерой на 48 Мп представят 24 октября

Сообщается о наличии интерфейса USB Type-C, а также стандартного 3,5-миллиметрового разъёма для гарнитуры. Устройство поддерживает установку двух SIM-карт, Bluetooth 5.0 и Wi-Fi. Встроенный модем LTE Cat. 13 обеспечивает скорость загрузки данных до 390 Мбит/с. В качестве программной платформы используется мобильная ОС Android 9.0 (Pie).

Официальная презентация Moto G8 Plus должна состояться 24 октября в Бразилии, а позднее аппарат поступит в продажу на территории европейских стран. Розничная стоимость смартфона ещё не была озвучена.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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