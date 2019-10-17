Apple передаёт Tencent только данные китайских пользователей

На днях стало известно, что браузер Safari на iOS передаёт данные пользователей китайской IT-компании Tencent, которая в процессе может сохранять IP-адреса. При этом предполагалось, что это делается по всему миру, поскольку соответствующее примечание было добавлено в настройки iOS 13 для пользователей в США и других странах.

В ответ на критику в Apple прояснили, что Safari передаёт Tencent только данные китайских пользователей. В компании также заверили, что Tencent и Google , с которыми Apple сотрудничает для защиты пользователей от фишинга путём использования их систем Safe Browsing, не сохраняют историю поиска пользователей.

« Apple защищает конфиденциальность пользователей и охраняет ваши данные с помощью Safari Fraudulent Website Warning – функции безопасности, которая помечает вредоносные сайты. Когда эта функция включена, Safari проверяет URL-адрес сайта по спискам известных вредоносных сайтов и отображает предупреждение, если URL-адрес, который посещает пользователь, подозревается в мошеннических действиях, таких как фишинг.

Для выполнения этой задачи Safari получает список веб-сайтов, известных как вредоносные, от Google , а для устройств с кодом региона, установленным для материкового Китая, — от Tencent. Фактический URL-адрес сайта, который вы посещаете, никогда не передаётся провайдеру технологии безопасного просмотра, а при желании эту функцию можно отключить», — заявил представитель компании в комментарии The Verge.

Что касается сохранения IP-адресов и возможного отслеживания пользователей, а также сотрудничества Tencent с властями Китая, то этот вопрос остаётся открытым.