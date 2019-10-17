Недорогой смартфон Vivo Y3 Standard Edition получит экран HD+

Недорогой смартфон Vivo Y3 Standard Edition получит экран HD+

Китайская компания Vivo анонсировала смартфон Y3 Standard Edition, функционирующий под управлением операционной системы Android 9 Pie с фирменной надстройкой FunTouch OS UI.

Аппарат оснащён 6,35-дюймовым дисплеем формата HD+. Разрешение панели составляет 1544 ? 720 точек. В верхней части экрана предусмотрен небольшой вырез: здесь установлена фронтальная 8-мегапиксельная камера.

В тыльной части корпуса располагается двойная камера. Она объединяет датчики с 13 млн и 2 млн пикселей. Последний служит для получения информации о глубине сцены.

Основой служит процессор Snapdragon 439: он содержит восемь ядер ARM Cortex A53 с тактовой частотой до 1,95 ГГц, графический узел Adreno 505 и сотовый модем Snapdragon X6 LTE.

Недорогой смартфон Vivo Y3 Standard Edition получит экран HD+

На борту аппарата — 3 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 64 Гбайт с возможностью расширения за счёт карты microSD.

За питание Vivo Y3 Standard Edition отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4880 мА·ч.

Ожидается, что новинка поступит в продажу по ориентировочной цене 130 долларов США.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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