Смартфон Vivo iQOO Neo 2 замечен в базе бенчмарка Geekbench

Смартфон Vivo iQOO Neo 2 замечен в базе бенчмарка Geekbench

В июле этого года под брендом Vivo был представлен смартфон iQOO Neo, который получил от разработчиков достаточно производительную аппаратную начинку. Теперь же сетевые источники сообщают о том, что в скором времени производитель может представить ещё одну модель серии.

Предполагается, что следующим представителем серии iQOO станет аппарат с кодовым именем V1936A. Не так давно это устройство было протестировано в бенчмарке Geekbench. При тестировании в одноядерном и многоядерном режимах аппарат набрал 3516 баллов и 11 262 балла соответственно.

Результаты говорят о том, что смартфон оснащён чипом Qualcomm Snapdragon 855, который является флагманским, но не самым производительным из представленных на рынке в настоящее время. При тестировании в бенчмарке использовалась версия с 8 Гбайт оперативной памяти, работающая под управлением программной платформы Android Pie. Не исключено, что производитель выпустит несколько модификаций устройства, отличающихся объёмом оперативной памяти и размером внутреннего накопителя.

В одном из более ранних сообщений касательно смартфона Vivo iQOO Neo 2 говорилось о том, что аппарат получит аккумуляторную батарею ёмкостью 4500 мА·ч, которая поддерживает технологию быстрой зарядки 33 Вт. Появление смартфона в бенчмарке может говорить о скорой презентации, на которой будут раскрыты все его характеристики, а также розничная стоимость. Точная дата запуска смартфона Vivo iQOO Neo 2 ещё не была озвучена.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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