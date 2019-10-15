Xiaomi анонсировала Redmi K30, свой первый смартфон с 5G

Компания Xiaomi провела краткую презентацию своего нового смартфона Redmi K30, который первый в ее модельном ряду получил полноценную поддержку сотовых сетей четвертого поколения. К тому же, это первый мобильник Xiaomi со сдвоенной передней камерой, встроенной прямо в экран.



Решение с камерой очень спорное, потому что такую же камеру можно найти в Samsung S10+, а мобильник этот был за нее очень раскритикован. Модем 5G в Xiaomi Redmi K30 поддерживает как автономные (SA), так и неавтономные (NSA) сетевые архитектуры. До недавнего времени такое мог себе позволить только модем Balong 5000 компании Huawei , но Redmi K30, естественно, построен не на SoC Kirin, а на однокристальной системе Qualcomm — Snapdragon 7 Series 5G.



Любые подробности о Redmi K30 пока держатся в тайне, так что это не анонс, а демонстрация возможностей Xiaomi перед конкурентами и потенциальными покупателями. Мобильник выйдет, по слухам, во втором квартале 2020 года, спустя ровно год с момента релиза текущих флагманов Redmi K20 и К20 Pro.