iPhone 11 против iPhone XR: тест на скорость

iPhone 11 против iPhone XR: тест на скорость

В тесте на скорость решили сравнить два смартфона Apple — новый, представленный в сентябре текущего года iPhone 11 и iPhone XR, представленный в сентябре 2018 года. Обе модели — самые недорогие в своих поколениях.

iPhone XR оснащен чипсетом A12 Bionic (им оснащались все iPhone прошлого года), в то время как iPhone 11 — как и другие модели своего поколения — использует чипсет A13 Bionic. При этом XR оснащен тремя гигабайтами оперативной памяти, а iPhone 11 — четырьмя гигабайтами ОЗУ.

Ролик, посвященный сравнению, был опубликован на YouTube-канале Brandon Butch. Быстродействие аппаратов сравнивали при работе с различными приложениями, в том числе при запуске некоторых игр.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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