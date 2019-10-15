OnePlus 7T Pro против iPhone 11 Pro Max: кто быстрее?

В тесте на скорость сравнили два новых флагманских смартфона — OnePlus 7T Pro и Apple iPhone 11 Pro Max (первый был представлен в этом месяце, второй — в прошлом).

Что касается начинки, OnePlus 7T Pro оснащен топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 855+ (улучшенной версией обычного Snapdragon 855), а iPhone 11 Pro Max оборудован новым чипсетом Apple A13 Bionic. Флагман OnePlus, участвовавший в тесте, имеет восемь гигабайтов оперативной памяти, в то время как флагман Apple имеет четыре гигабайта ОЗУ.

Ролик, посвященный сравнению, был опубликован на YouTube-канале ZONEofTECH. Смартфоны сравнили в нескольких синтетических тестах производительности, а также оценили их быстродействие при работе с различными приложениями.



