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2019-10-15
OnePlus 7T Pro против iPhone 11 Pro Max: кто быстрее?
В тесте на скорость сравнили два новых флагманских смартфона — OnePlus 7T Pro и Apple iPhone 11 Pro Max (первый был представлен в этом месяце, второй — в прошлом).
Что касается начинки, OnePlus 7T Pro оснащен топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 855+ (улучшенной версией обычного Snapdragon 855), а iPhone 11 Pro Max оборудован новым чипсетом Apple A13 Bionic. Флагман OnePlus, участвовавший в тесте, имеет восемь гигабайтов оперативной памяти, в то время как флагман Apple имеет четыре гигабайта ОЗУ.
Ролик, посвященный сравнению, был опубликован на YouTube-канале ZONEofTECH. Смартфоны сравнили в нескольких синтетических тестах производительности, а также оценили их быстродействие при работе с различными приложениями.
Олег Писарев, Supreme2.Ru
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