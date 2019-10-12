Полностью рассекречен смартфон Galaxy A91: экран Full HD+ Infinity-U и тройная камера

Ресурс SamMobile обнародовал подробные технические характеристики производительного смартфона Galaxy A91, который готовит к выпуску компания Samsung.

Новинка станет собратом модели Galaxy A90 5G, дебютировавшей в начале прошлого месяца (на изображениях). При этом проектируемое устройство не сможет работать в мобильных сетях пятого поколения.

Сообщается, что Galaxy A91 получит 6,7-дюймовый экран Full HD+ Infinity-U с небольшим вырезом для 32-мегапиксельной фронтальной камеры с максимальной диафрагмой f/2,2.

Сзади расположится тройная камера с 48-мегапиксельным основным сенсором (имеется оптическая стабилизация изображения), а также датчиками на 12 млн и 5 млн пикселей.

Аппаратной основой послужит процессор Qualcomm Snapdragon 855 (восемь ядер Kryo 485 с частотой до 2,84 ГГц и графический ускоритель Adreno 640), функционирующий в тандеме с 8 Гбайт оперативной памяти. Вместимость флеш-накопителя составит 128 Гбайт.

Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 4500 мА·ч с поддержкой быстрой 45-ваттной подзарядки. Среди прочего упомянуты симметричный порт USB Type-C, адаптеры Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac.

Анонс Galaxy A91 ожидается в конце этого или в начале следующего года.



