Недорогой смартфон ZTE Blade A7s оснащён тройной камерой и 64 Гбайт памяти

Недорогой смартфон ZTE Blade A7s оснащён тройной камерой и 64 Гбайт памяти

Китайская компания ZTE представила бюджетный смартфон Blade A7s, приобрести который можно будет уже на следующей неделе по ориентировочной цене 110 долларов США.

За указанную сумму покупатель получит аппарат с 6,09-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ (1560 ? 720 точек). Панель занимает 89 % площади лицевой поверхности корпуса. В верхней части экрана имеется каплевидный вырез: здесь установлена фронтальная 5-мегапиксельная камера.

Сзади расположена тройная камера: она включает модуль с 16-мегапиксельным сенсором и максимальной диафрагмой f/2,0, блок с 8-мегапиксельным датчиком и широкоугольной оптикой (120 градусов) и 2-мегапиксельный модуль для сбора информации о глубине сцены.

Недорогой смартфон ZTE Blade A7s оснащён тройной камерой и 64 Гбайт памяти

Использован процессор MediaTek Helio P22. Чип содержит восемь вычислительных ядер ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,0 ГГц и графический ускоритель IMG PowerVR GE8320. Объём оперативной памяти составляет 4 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 64 Гбайт.

Смартфон получает питание от аккумулятора ёмкостью 4000 мА·ч. Габариты составляют 155 ? 72,7 ? 8,95 мм, вес — 164 г. Операционная система — Android 9 Pie с надстройкой MiFavor 9.1.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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