OnePlus 7T против iPhone 11 и Samsung Galaxy S10: сравнение камер

OnePlus 7T против iPhone 11 и Samsung Galaxy S10: сравнение камер

В небольшом ролике демонстрируется сравнение камер трех новых топовых смартфонов — OnePlus 7T и Apple iPhone 11, представленных в прошлом месяце, и Samsung Galaxy S10, представленного в августе.

OnePlus 7T оснащен тройной задней камерой — с модулями 48, 12 и 16 мегапикселей, и имеет 16-мегапиксельную фронтальную камеру. Apple iPhone 11 же оборудован двойной задней камерой — с модулями по 12 Мп, а также 12-мегапиксельной фронтальной камерой. Samsung Galaxy S10 же имеет тройную камеру на задней панели — с модулями 12, 12 и 16 Мп, и 10-мегапиксельную селфи-камеру.

Ролик, посвященный сравнению камер смартфонов OnePlus, Apple и Samsung, был опубликован на YouTube-канале Mrwhosetheboss. Ранее мы писали о других сравнениях, проведенных Mrwhosetheboss, — в частности, о сравнении камер Apple iPhone 11 Pro Max, Huawei Mate 30 Pro и Samsung Galaxy Note10+.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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