iPhone 11 можно поцарапать ногтем или пластиковой картой

iPhone 11 можно поцарапать ногтем или пластиковой картой

Проблема массовая, но затрагивает лишь часть владельцев новинки, большинство обладателей iPhone 11 различных модификаций не жалуются на стойкость экрана к царапинам. По информации портала Pocketnow, обращений в техподдержку действительно много и среди них встречаются вовсе комичные: стекло повреждается ногтем или пластиковой карточкой так сильно, что потом борозда заметна на ощупь.

iPhone 11 можно поцарапать ногтем или пластиковой картой

Возможно, дело в том, что материал подобран более эластичным и менее устойчивым к царапинам, зато более стойким к сколам и трещинам. Также специалисты отмечают, что пока слишком мало конкретных данных. Трудно сказать наверняка, дело в браке, неправильном использовании либо настоящем просчете инженеров Apple. Большинство пользователей в своих жалобах указывают, что относились к гаджету бережно и никогда не клали его рядом с металлическими предметами. В любом случае, ветка обсуждения на официальном форуме достигла уже 13 страниц и только пополняется.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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