iPhone 11 можно поцарапать ногтем или пластиковой картой

Проблема массовая, но затрагивает лишь часть владельцев новинки, большинство обладателей iPhone 11 различных модификаций не жалуются на стойкость экрана к царапинам. По информации портала Pocketnow, обращений в техподдержку действительно много и среди них встречаются вовсе комичные: стекло повреждается ногтем или пластиковой карточкой так сильно, что потом борозда заметна на ощупь.

Возможно, дело в том, что материал подобран более эластичным и менее устойчивым к царапинам, зато более стойким к сколам и трещинам. Также специалисты отмечают, что пока слишком мало конкретных данных. Трудно сказать наверняка, дело в браке, неправильном использовании либо настоящем просчете инженеров Apple . Большинство пользователей в своих жалобах указывают, что относились к гаджету бережно и никогда не клали его рядом с металлическими предметами. В любом случае, ветка обсуждения на официальном форуме достигла уже 13 страниц и только пополняется.



