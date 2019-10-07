Apple бесплатно отремонтирует переставшие включаться iPhone 6s
Если вы всё ещё пользуетесь вышедшим четыре года назад смартфоном iPhone 6s или 6s Plus, есть небольшая вероятность того, что смартфон может внезапно перестать включаться.
В связи с этим компания Apple объявила, что поможет решить эту проблему бесплатно. «Apple определила, что некоторые устройства iPhone 6s и iPhone 6s Plus могут не включаться из-за сбоя компонента, — сообщила Apple на странице веб-сайта, посвящённого этой проблеме. — Эта проблема коснулась устройств с серийными номерами в небольшом диапазоне, которые были изготовлены в период с октября 2018 года по август 2019 года».
Тем, кто считает, что проблемы у его смартфона iPhone 6 или 6s относятся к числу указанных Apple, рекомендуется зайти на этот сайт и ввести серийный номер устройства. В случае совпадения с перечисленными номерами на сайте, Apple предоставит вам бесплатный ремонт.
Phone 6s стал одним из последних смартфонов Apple, оснащённых разъёмом для наушников. Это одна из причин, из-за которой пользователи не желают менять его на модель следующего поколения. Сообщается, что многие пользователи были расстроены, когда Apple без особых церемоний прекратила в 2018 году выпуск iPhone 6s, а также iPhone SE с аналогичным разъёмом для наушников.
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07.10.2019 02:08