Apple увеличивает объём производства новых iPhone 11

Компания Apple сообщила поставщикам, что они должны увеличить производство iPhone 11 на 8 млн единиц, что приблизительно равно 10 % от начального объёма. Это необходимо из-за того, что спрос на новые iPhone оказался выше, чем ожидалось.

Увеличение количества производимых iPhone, похоже, подтверждает новую стратегию Apple , направленную на то, чтобы привлечь внимание покупателей к более дешёвыми моделями. Стоит отметить, что значение в 7–8 млн смартфонов, дополнительный выпуск которых планирует Apple , эквивалентно общему объёму годовых поставок смартфонов Google , растущему конкуренту Apple на внутреннем рынке США .

В этом году Apple выпустила три новые модели iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Примечательно, что стоимость базовой версии устройства оказалась ниже по сравнению с прошлогодним аналогом. По мнению специалистов аналитической компании IDC, новая стратегия Apple , ориентированная на увеличение производства более доступных моделей iPhone, появилась благодаря тому, что глобальный рынок смартфонов, как ожидается, будет сокращаться третий год подряд. В начале этого года Apple признала, что цена iPhone является фактором, стоящим за замедлением продаж смартфонов компании, особенно на развивающихся рынках.

Недавний всплеск заказов на новые iPhone преимущественно касается моделей iPhone 11 и iPhone 11 Pro. В Apple подтвердили, что в настоящее время наблюдается хороший уровень спроса на новые iPhone и компания рассчитывает на то, что эта тенденция продлится дольше, чем в прошлом году.



