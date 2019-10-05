Куо: Apple выпустит iPhone SE 2 в первом квартале 2020 года

Авторитетный аналитик Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) считает, что Apple выпустит iPhone SE 2 в первом квартале следующего года. Смартфон будет более доступен по сравнению с другими моделями, которые были представлены в этом году.

Смартфон получит более производительные аппаратные компоненты в сравнении с iPhone SE. Аналитик говорит о том, что будущий смартфон получит корпус iPhone 8, а также процессор Apple A13 и 3 Гбайт оперативной памяти. Большая часть спецификаций устройств будет схожа с параметрами iPhone 8. Аналитик прогнозирует, что по итогам 2020 года Apple сможет реализовать от 30 до 40 млн единиц iPhone SE 2.

Куо не прогнозирует точную стоимость будущего смартфона, но можно предположить, что она будет не ниже стоимости iPhone 8. До того, как производитель снял с производства 4-дюймовый iPhone SE, он стоил $349 за версию с 32 Гбайт памяти. Что касается 4,7-дюймового iPhone 8, то в настоящее время версия этого смартфона с накопителем ёмкостью 64 Гбайт стоит $449. Предположительно, когда Apple запустит iPhone SE 2, продажи iPhone 8 будут полностью прекращены. Учитывая текущую стоимость iPhone 8, можно предположить, что цена нового iPhone SE 2 с 32 Гбайт памяти будет составлять от $349 до $399.

По мнению аналитика, iPhone SE 2 будет в первую очередь ориентирован на пользователей iPhone 6. Примечательно, что iPhone 6 и iPhone 6 Plus не поддерживают установку последней версии iOS 13. Это может стать ещё одним фактором, который подтолкнёт пользователей этих устройств к покупке iPhone SE. Кроме того, аппарат может заинтересовать людей, которые любят небольшие смартфоны и хотят пользоваться современными функциями, реализованными в новых iPhone.



