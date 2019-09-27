Официальные продажи iPhone 11 в Украине — с 11 октября. Цена — от 24 000 грн

Официальные продажи новых iPhone 11 и iPhone 11 Pro, Watch Series 5 и iPad 10,2? стартуют в Украине 11 октября, как сообщает дистрибьютор «Asbis Украина». С 4 октября на сайтах официальных реселлеров откроют предзаказы, пишут AIN.UA.

Ранее огласили ориентировочные цены:

  • iPhone 11 — от 23 999 грн;
  • iPhone 11 Pro — от 34 999 грн;
  • iPhone Pro 11 Max — от 37 999 грн;
  • iPad 10,2" — от 10 999 грн;
  • Apple Watch Series 5 40 мм — от 13 699 грн;
  • Apple Watch Series 5 44 мм — от 14 699 грн.

Устройства предыдущих поколений подешевеют:

  • iPad 9,7" — от 9 499 грн;
  • Apple Watch Series 3 на 38 мм — от 6 499 грн.
Официальные продажи iPhone 11 в Украине — с 11 октября. Цена — от 24 000 грн

Михаил Сапитон, AIN

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