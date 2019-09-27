Официальные продажи новых iPhone 11 и iPhone 11 Pro, Watch Series 5 и iPad 10,2? стартуют в Украине 11 октября, как сообщает дистрибьютор «Asbis Украина ». С 4 октября на сайтах официальных реселлеров откроют предзаказы, пишут AIN.UA .



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[url=http://novostey.com/mobile/news885889.html]Официальные продажи iPhone 11 в Украине — с 11 октября. Цена — от 24 000 грн - Mobile на Новостей.COM[/url]

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<a href=http://novostey.com/mobile/news885889.html>Официальные продажи iPhone 11 в Украине — с 11 октября. Цена — от 24 000 грн - Mobile на Новостей.COM</a>

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