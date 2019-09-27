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2019-09-27
Официальные продажи iPhone 11 в Украине — с 11 октября. Цена — от 24 000 грн
Официальные продажи новых iPhone 11 и iPhone 11 Pro, Watch Series 5 и iPad 10,2? стартуют в Украине 11 октября, как сообщает дистрибьютор «Asbis Украина». С 4 октября на сайтах официальных реселлеров откроют предзаказы, пишут
Ранее огласили ориентировочные цены:
- iPhone 11 — от 23 999 грн;
- iPhone 11 Pro — от 34 999 грн;
- iPhone Pro 11 Max — от 37 999 грн;
- iPad 10,2" — от 10 999 грн;
- Apple Watch Series 5 40 мм — от 13 699 грн;
- Apple Watch Series 5 44 мм — от 14 699 грн.
Устройства предыдущих поколений подешевеют:
Михаил Сапитон, AIN
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