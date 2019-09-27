64-Мп камера и экран Infinity-U Super AMOLED: вышел смартфон Samsung Galaxy A70s

Официально представлен смартфон среднего уровня Samsung Galaxy A70s, о подготовке которого мы не так давно сообщали.

Главной особенностью новинки является тройная основная камера: в её состав входит модуль с 64-мегапиксельным сенсором и максимальной диафрагмой f/1,8. Его дополняют блоки с 8 млн пикселей (123 градуса; f/2,2) и 5 млн пикселей (f/2,2).

Применён дисплей Infinity-U Super AMOLED размером 6,7 дюйма по диагонали. Эта панель обладает разрешением 2400 ? 1080 точек — формат Full HD+. В небольшом вырезе в верхней части экрана установлена 32-мегапиксельная селфи-камера. Непосредственно в область дисплея встроен дактилоскопический сканер.

Смартфон оборудован процессором Qualcomm Snapdragon 675, который содержит восемь вычислительных ядер Kryo 460 с тактовой частотой до 2,0 ГГц и графический ускоритель Adreno 612.

В арсенале новинки — флеш-накопитель вместимостью 128 Гбайт, слот microSD, адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5, приёмник GPS/ГЛОНАСС, порт USB Type-C, FM-тюнер и 3,5-миллиметровое гнездо для наушников. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4500 мА·ч.

Смартфон получил корпус с оригинальным «призматическим» узором в тыльной части. Применяется операционная система Android 9.0 (Pie) с фирменной надстройкой Samsung One UI.

Модель Galaxy A70s будет доступна в версиях с 6 Гбайт и 8 Гбайт оперативной памяти по цене 410 и 440 долларов США соответственно.



