Huawei проектирует гибкий смартфон с перьевым управлением

Не исключено, что китайский телекоммуникационный гигант Huawei в скором времени анонсирует смартфон с гибким экраном и поддержкой перьевого управления.

Информация о новинке, как сообщает ресурс LetsGoDigital, обнародована на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO).

Как можно видеть на изображениях, аппарат получит большой гибкий дисплей, опоясывающий корпус. Раскрыв устройство, пользователи смогут получить в своё распоряжение мини-планшет.

В специальном утолщении в одной из боковых частей корпуса будет прятаться электронное перо. С его помощью пользователи смогут создавать рукописные заметки, делать наброски и пр.

Иллюстрации также говорят о наличии у смартфона многомодульной камеры с вертикальным расположением оптических элементов.

О сроках анонса новинки ничего не сообщается. Возможно, Huawei представит устройство в начале следующего года.



