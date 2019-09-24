iOS 13.1 занижает производительность iPhone XS и iPhone XR

Компания Apple должна выпустить обновление iOS 13.1 до конца сегодняшнего дня, но до нее уже добрались некоторые журналисты. Так, сайт RedmondPie пишет, что апдейт активирует троттлинг на смартфонах iPhone XS и iPhone XR.

Это означает, что iOS 13.1 снижает производительность смартфонов, хотя им всего лишь год. Конечно же, Apple объяснила это тем, что заботится о долговечности гаджетов, но это все ересь – ей самой такая политика невыгодна. Троттлинг активирован затем, чтобы пользователи, устав от тормозов «старых» Айфонов, быстрее переходили на новые iPhone 11. Конечно, в меню можно отключить его, но тут важен сам факт, что Apple пошла на такое, особенно с учетом того, что iPhone XR до сих пор официально продается по всему миру.

Видимо, скоро его уберут с прилавков. Ну а отключить троттлинг можно лишь потому, что Apple не хочет судиться с пользователями, которые уличили ее в замедлении старых смартфонов. Кстати, если ваши iPhone XR и XS стали тормозить очень сильно, не нужно бежать за новым Айфоном – достаточно просто поменять аккумулятор на новый, причем можно установить неоригинальный, и все дела. Тут тройной профит – и смартфон перестанет тормозить, и батарейка новая, и Apple получит чуть меньше денег, чем могла бы.

Максим Мишенев, MobileDevice

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